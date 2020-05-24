ألمانيا.. تظاهرات جديدة ضد القيود المفروضة

نظمت عشرات المظاهرات في كل أنحاء ألمانيا، أمس، وذلك في سياق التحرك الاحتجاجي الذي يقام كل سبت، منذ مطلع نيسان الماضي، ضد القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

المظاهرات خرجت بدعوة من مجموعات ترى في إجراءات العزل المفروضة منذ آذار الماضي “انتهاكاً غير قانوني للحريات الفردية”، وشملت كل أنحاء البلاد وخاصة في نورمبرغ وميونيخ وشتوتغارت.

وكانت الشرطة أوقفت العديد من الأشخاص خلال المظاهرات، لا سيما في العاصمة برلين فيما استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في هامبورغ.