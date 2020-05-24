إعفاء مدير مخبز في الغاب.. تأمين الخبز خلال عطلة العيد

أعفى محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري مدير مخبز شطحة الآلي ورئيس الوردية من مهامهما بسبب سوء تصنيع رغيف الخبز التمويني ونقص وزن ربطة الخبز وعدم الالتزام في النظافة.

وقال مدير المخابز بحماة ابراهيم سعيد في تصريح لــ “البعث” أن الإعفاء جاء بعد تزايد شكاوى المواطنين من سوء الرغيف المنتج فيه ونقص وزن ربطة الخبز وقلة النظافة في الصالة، لا سيما أن سوء إنتاج الخبز هو من مسؤولية رئيس الوردية ورئيس المخبز فهما يتحملان المسؤولية مباشرة.

وأشار السعيد الى أن فرع الشركة للمخابز في حماة اتخذ جملة من الإجراءات والتدابير لتأمين مادة الخبز للمواطنين خلال فترة عيد الفطر السعيد، وذلك عبر توفير جميع مستلزمات الإنتاج من طحين وخميرة ومازوت، حيث ستعطل المخابز في أول أيام عيد الفطر وستواصل العمل بشكل طبيعي في اليومين الثاني والثالث.

يشار إلى أن مخبز شطحة الآلي وضع بالخدمة بداية الشهر الماضي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 أطنان باليوم ، ليرفد أهالي ناحية شطحة في منطقة الغاب بالخبز.

البعث ميديا- حماة: منير الأحمد