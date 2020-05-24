استمرار عمل السورية للتجارة بحمص خلال أيام العيد

ناقشت خلية الطورائ بحمص برئاسة اللواء محمد الفاعوري قائد شرطة حمص الإجراءات اللحظية لواقع السلامة والصحة العامة والإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد قائد شرطة حمص على أهمية تضافر كل الجهود خلال أيام عطلة الفطر المبارك وتأمين كل ما يلزم للمواطنين خلال العطلة مع جاهزية كاملة لمختلف المراكز الصحية على مدار الساعة لاستقبال أي حالة إصابة طارئة.

وبين الفاعوري أنه يجب أن تستمر السورية للتجارة بتدخلها بأسواق حمص حتى خلال أيام العيد سواء من خلال عمل صالاتها أو عبر السيارات الجوالة لتأمين مختلف المواد للمواطنين بأسعار مخفضة مع تقييم مستمر لتجربة الأسواق الشعبية، والالتزام بتقديم المواد بأسعار أقل من أسعار السوق.

كما أكد الفاعوري على الجهود الكبيرة التي تتم من قبل عناصر الدفاع المدني والإطفاء والزراعة بحمص على إطفاء الحرائق بالأراضي الزراعية والتدخل السريع لمنع امتداد الحرائق مع ضرورة وضع خطة بالتنسيق بين مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين لإزالة الأعشاب خاصة بالأراضي بريف المحافظة التي تشكل خطر لحرائق كبيرة.

وتم خلال الاجتماع التطرق لواقع مراكز الحجر الصحي بحمص وجاهزيتها المستمرة وتأمين كل الخدمات المطلوبة للأشخاص الموجودين بالحجر بالتعاون مع مختلف المؤسسات لتقديم كل الخدمات بمراكز الحجر بسوية عالية، والتأكيد على استمرار دوريات التموين بضبط الأسواق ومخالفة من يقوم برفع الأسعار مع التأكيد على الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم لهم.

البعث ميديا- حمص: صديق محمد