24, 05, 2020 - 11:42 صباحًا
اعتقال إرهابيين من مرتزقة أردوغان جنوب طرابلس

اعتقال إرهابيين من مرتزقة أردوغان جنوب طرابلس

سياسة-عربي   25

 

اعتقل الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، 12 إرهابياً من المرتزقة الذين أرسلهم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا.

شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي صرحت بأن القوات المسلحة استهدفت مجموعات حشد المعتوه داخل معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس، بعد أن أوقعتهم في كمين محكم من خلال استدراجهم داخل المعسكر، مكبدة إياهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، إضافة إلى اعتقال 12 مرتزقاً يتبعون لهذه المجموعات.

ونشرت شعبة الإعلام مقطع فيديو للعملية داخل معسكر اليرموك.

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