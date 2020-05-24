الرئيس الإيراني: طهران قادرة على تجاوز الأزمات التي تعترضها

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قدرة بلاده على تجاوز جميع الأزمات المفروضة عليها من خلال تعزيز الوحدة والتضامن داخل المجتمع وصمود الشعب الإيراني.

وفي بيان بمناسبة عيد الفطر، نقلته وكالة ارنا الإيرانية، ذكر روحاني أن إيران تتعرض اليوم لضغوط ظالمة وممنهجة إلا أنها قادرة على تجاوزها من خلال الوحدة والتضامن بين السلطات الثلاث في البلاد وصمود الشعب الإيراني.

كما أشار إلى الخدمات والجهود التي يبذلها العاملون في جميع المجالات، الصحية والطبية والخدمية والإغاثية وغيرها، معربا عن أمله بالتزام القيم الأخلاقية السامية في السلوكيات الفردية والاجتماعية في المجتمع.