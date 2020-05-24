24, 05, 2020 - 9:34 مساءً

اليوم.. النقل مجاني بدير الزور

مراسلون ومحافظات-دير الزور   33

بتوجيه من محافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي وبمناسبة عيد الفطر السعيد سيرت محافظة دير الزور باصات النقل الداخلي مجانا لنقل الأهالي من أحياء المدينة الى منطقة المقابر اليوم وذلك وفق المحاور التالية:

– المحور الأول: دوار المحافظة – الضاحية – شارع السجن – المقابر وبالعكس

– المحور الثاني: دوار الحلوين- شارع نادي الضباط – دوار الانتصار – المقابر وبالعكس

– المحور الثالث: كازية الدهموش – الشارع العام – شارع الجامعة – جامع الفتح – المقابر وبالعكس

البعث ميديا- دير الزور: مساعد العلي

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