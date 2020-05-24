بيونغ يانغ تعزز قواتها المسلحة

خلال اجتماع ترأسه الرئيس، كيم جونغ أون، حدد حزب العمال الحاكم في كوريا الديمقراطية الخطوات الرامية إلى تعزيز القوات المسلحة، بما يمكنها من حماية سيادة البلاد واستقرارها.

وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية الرسمية بينت أنه خلال الاجتماع الرابع الموسع للجنة العسكرية المركزية للحزب حُددت سياسات جديدة لزيادة قوة الردع الحربية النووية في البلاد ووضع القوات المسلحة الإستراتيجية في حالة تأهب قصوى، بما يتماشى مع المتطلبات العامة لبناء وتطوير القوات المسلحة في البلاد.

وناقش المجتمعون، أيضا، إجراءات حاسمة لزيادة قدرة القوة النارية لقطع المدفعية التابعة للجيش الشعبي الكوري.

ووقع الرئيس كيم بشكل رئيسي خلال الاجتماع سبعة أوامر تشمل إعادة تنظيم نظام القيادة العسكرية وتعزيز دور المؤسسات التعليمية العسكرية الكبرى.

وكذلك انتخب ري بيونغ تشول نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية.