تحديد أجور حصاد القمح والشعير في حماة

حددت اللجنة الزراعية الفرعية بحماة أجرة حصاد الدونم الواحد من القمح والشعير الذي يستوفيه أصحاب الحصادات لموسم عام 2020.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في تصريح لــ “البعث ميديا ” أنه تم تحديد أجور الحصادات على مستوى المحافظة بين منطقة الاستقرار الأولى والثانية بما يتراوح مابين ٣٠٠٠-٦٥٠٠ كحد أقصى لحصاد الدونم الواحد، بحسب نوعية الري (سقي أو بعل) وحسب نوعية الحصاد (قش ودوكما وتبن ومشول)، كما تم تأمين ٥٢ طلب مازوت زراعي لمحافظة حماة وهذه الكمية غير كافية ويجب زيادتها في الشهر القادم لكي نتمكن من حصاد المساحات المزروعة بالقمح لاسيما بعد عودة مساحات كبيرة كانت خارجة الخدمة تم زراعتها بالقمح هذا العام بفضل بواسل جيشنا العربي السوري الذي حررها من رجس الإرهاب.

وتوقع عضو المكتب التنفيذي أن يتم تسويق نحو ١٧٠ ألف طن الى ٨ مراكز استلام حبوب وهي جاهزة تماما للاستلام في الأول من شهر حزيران المقبل، كما تم أيضاً تحديد أجور نقل الجرارات الى المراكز ١٥ ألف في حال عدم مبيت الجرار و٢٠ ألف في حال المبيت وكل جرار يصل مركز الاستلام يتم تزويده بمادة المازوت، مبيناً أنه سيتم معاقبة من لم يلتزم بهذا القرار بالعقوبات المقررة بالقوانين والأنظمة النافذة.

وفيما يتعلق بالحد من الحرائق ومكافحتها أوضح عاقل أنه تم استنفار كافة الإطفائيات وصهاريج المياه في الهيئة العامة لتطوير الغاب ومديرية زراعة حماة وفوج الإطفاء والدفاع المدني وتوزيعها على مناطق المحافظة، بحيث تكون قريبة من حقول القمح والشعير، بالإضافة الى أنه تم توجيه الوحدات الإدارية بتجهيز سواتر لمكبات القمامة منعا لانتشار الحريق منها، فضلا عن توجيه الجمعيات الفلاحية بتجهيز الجرارات لديها مع سكة فلاحة ومناوبة على مدار الساعة للتدخل بسرعة أثناء حدوث الحريق.

البعث ميديا- حماة: منير الأحمد