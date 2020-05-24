زخات مطرية فوق أغلب المناطق.. والحرارة بانخفاض

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة رطبة.

ووفقا لمديرية الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع هطول زخات متفرقة من المطر فوق أغلب المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد في المناطق الشمالية الغربية والساحلية والوسطى، في حين تنشط الرياح الغربية بمعظم المناطق مع هبات شديدة أحيانا تتجاوز 90 كم/سا في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية مثيرة للغبار والأتربة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة غداً، وتكون الأجواء ربيعية في جميع المناطق مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة.