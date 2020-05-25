فلاحو السويداء يطالبون بإعفائهم من ضرائب المبيدات الكيميائية

طالب عدد من مزارعي السويداء صيدلية اتحاد الفلاحين بتوفير المبيدات الكيماوية بالكميات المطلوبة وبيعهم المادة تقسيطا بغض النظر عن المديونية السابقة نظرا للوضع المادي الصعب الذي يعانون منه وعدم قدرتهم على تحمل نفقات العملية الانتاجية بشكل قد يدفعهم لترك أراضيهم.

وبين رئيس اتحاد فلاحي السويداء احسان جنود وجود صيدلية زراعية تتبع لاتحاد الفلاحين وهي تبيع الأدوية الزراعية بدفع ٥٠% من قيمة الأدوية وإبقاء باقي المبلغ حتى نهاية الموسم، مبينا أنه يتم استجرار المادة من شركات مرخصة أصولا وإنتاجها مراقبا، مؤكدا أن المشكلة الأساسية اليوم هي ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها يوميا حيث أدى ذلك إلى إحجام الشركات عن توريد الأدوية بالشكل المطلوب.

ونوه رئيس اتحاد الفلاحين أن مبيعات العام الماضي بلغت 62 مليون ليرة ووجود مديونية عند الفلاحين تصل إلى 13مليون ليرة، مطالبا المديونين للاتحاد بتسديد المبالغ المترتبة عليهم ليتسنى لهم الاستمرار بتقديم الخدمات، مشيرا أن توفير المادة في الصيدلية يتم حسب إمكانيات الاتحاد خاصة وأن قيمة المادة مرتفعة جدا، مطالبا بإعفاء الاتحاد من الضرائب المفروضة على المادة ليتسنى لهم بيع المادة بسعر موازي لأسعار السوق والتجار”المتهربين ضريبيا”.

البعث ميديا-السويداء: رفعت الديك