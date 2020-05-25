مناقشة التحضيرات لبدء الدوام في كليات السويداء

عقد فرع السويداء للاتحاد الوطني لطلبة سورية اجتماعاً لمناقشة التحضيرات الجارية استعداداً لبدء دوام الكليات والمعاهد في فرع جامعة دمشق بالسويداء ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أقرها الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا.

رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي الفرعي الرفيق وليد أبو عسلي أكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق إجراءات السلامة الصحية المتعلقة بتعقيم جميع المرافق الجامعية قبل بدء الدوام وبشكل دوري ووضع أجهزة لفحص حرارة الطلاب عند مداخل الكليات ومواد تعقيم عند مدخل كل كلية لتعقيم الأيدي, مشيراً أنه سيتم تأمين كمامات وألبسة واقية للفريق التطوعي بالتعاون مع جمعية سواعدنا.

بدورها رئيس مكتب الشباب الفرعي الرفيقة روزانا الباسط أشارت لأهمية العمل بإجراءات السلامة الصحية وتكليف لجنة في كل كلية من إدارة الكلية والاتحاد الوطني لطلبة سورية لمتابعة إجراءات السلامة الصحية, مؤكدة جاهزية كتائب البعث ومرافقتهم للفريق التطوعي.

وتحدث أمين شعبة التعليم العالي في فرع جامعة دمشق بالسويداء الدكتور صقر الغضبان عن حملات التعقيم المشتركة مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية وتطبيق رؤية التعليم العالي بخصوص تقسيم الطلاب إلى مجموعات، حيث لا يتجاوز عدد الطلاب في كل مدرج أو قاعة تدريسية أو مخبر العدد الذي يضمن السلامة الصحية ويحقق التباعد.

من جانبه أكد مدير فرع جامعة دمشق بالسويداء الدكتور منصور حديفي تأمين وسائل النقل للطلبة أثناء فترة الظهيرة، بالاتفاق مع مجلس المحافظة والتشدد بإجراءات السلامة الصحية المتبعة في وسائط النقل الجماعي للطلبة والاستمرار في إغلاق الندوات الجامعية وإيقاف جميع الأنشطة ومنع التجمعات قبل وبعد الدروس.

الى ذلك وعد مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا وعد بتقديم كافة المواد اللازمة للتعقيم وتأمين الأجهزة الطبية لفحص الحرارة والتعاون والتنسيق مع فرع الاتحاد ووضع طاقم صحي تحت تصرف فرع الاتحاد والجامعة، بما يضمن سلامة الطلبة.

البعث ميديا-السويداء: رفعت الديك