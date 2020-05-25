مهرجان “أيام الإرميتاج” الروسي في أبو ظبي

اقترحت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا إقامة مهرجان “أيام الإرميتاج” في أبو ظبي في دولة الإمارات، وذلك خلال اجتماع جمعها بوزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات نورة الكعبي.

ونشر على موقع وزارة الثقافة الروسية أن المشروع المذكور يقضي بإقامة معرض التحف الثمينة التي يمتلكها “متحف الإرميتاج”

في الإمارات، فضلاً عن عقد لقاءات واجتماعات بين العاملين في قطاع التراث الوطني والمتاحف والمرممين والمؤرخين وعلماء الآثار، وإلقاء محاضرات وعرض أفلام “السينما التنويرية”.

ووزارة الثقافة الروسية بصدد إعداد مشروع لمذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون مع نظيرتها الإماراتية