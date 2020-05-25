إلغاء موسم دوري وكأس أوروبا للأندية لكرة السلة

أعلن منظمو الدوري الأوروبي لكرة السلة اليوم إلغاء أبرز بطولتين للأندية في القارة العجوز دون إعلان بطل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن اللجنة المنظمة قولها على حسابها على موقع تويتر إن “المجلس التنفيذي قرر بعد بحث كل الخيارات الممكنة إلغاء الدوري الأوروبي والكأس الأوروبية للأندية للموسم الحالي 2019 و 2020” مشيراً إلى أن الأندية واللاعبين وكل الأطراف المعنية كانوا على استعداد لاستئناف النشاط لكن ذلك لم يكن ممكناً بسبب مخاوف تتعلق بصحة وسلامة الرياضيين والأجهزة الفنية المعاونة.

وأضافت إن الموسم الجديد للدوري الأوروبي وكأس أوروبا للعبة سينطلق في الأول من تشرين الأول و 30 أيلول المقبلين على التوالي لافتاً إلى أن الأندية الـ 18 التي شاركت في الموسم الحالي للدوري الأوروبي ستتنافس أيضا الموسم المقبل.

وكانت المسابقتان تأجلتا إلى أجل غير مسمى منذ 12 آذار الماضي.