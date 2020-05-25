تعيين يفيموف مبعوثاً خاصاً لتعزيز العلاقات مع سورية

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سفير موسكو لدى دمشق ألكسندر يفيموف مبعوثاً خاصاً للرئيس الروسي لتعزيز العلاقات مع سورية.

وأصدر بوتين اليوم مرسوما بتعيين يفيموف السفير الروسي فوق العادة والمفوض لدى سورية ممثلا خاصا للرئيس الروسي لتعزيز العلاقات مع سورية.

ويدخل المرسوم الذي جرى نشره في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم تسلم في 14 كانون الثاني الماضي نسخة عن أوراق اعتماد يفيموف سفيراً مفوضاً وفوق العادة لروسيا الاتحادية لدى الجمهورية العربية السورية.