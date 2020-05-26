اليمن: العدوان السعودي يرتكب 60 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 60 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة باليمن.

وقال مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن “من بين خروقات قوى العدوان تحليق طائرة حربية في أجواء حيس وأخرى تجسسية بأجواء الفازة و12 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لـ 67 قذيفة وصاروخاً و45 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وواصل طيران العدوان السعودي غاراته على محافظة صعدة حيث نفذ ست غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر و10 غارات أخرى على مديريات صرواح ومدغل ومجزر بمحافظة مأرب.

وكان ثلاثة يمنيين أصيبوا في وقت سابق اليوم بنيران قوى العدوان السعودي ومرتزقتها في محافظتي تعز وصعدة.