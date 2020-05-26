حول العالم.. وفيات كورونا تقترب من 350 ألفاً

أودى فيروس كورونا بحياة 349053 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقا لإحصائية جديدة نشرها موقع وورد ميتر الأمريكي اليوم.

وذكر الموقع الذي يتم تشغيله من فريق دولي من المطورين والباحثين أنه حتى الوقت الحالي سجلت في أنحاء العالم 5633005 إصابات مؤكدة بالفيروس و349053 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي عدد الوفيات بكورونا منذ بدء الوباء بلغ 27119 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 236259.

وفي بريطانيا أعلن مسؤولون صحيون أن حصيلة الوفيات بين حالات الإصابة المؤكدة بكورونا ارتفعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 134 حالة لتصل إلى 37048 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا 397 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 350 ألفا و555 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ ظهور الفيروس 32 ألفا و955 حالة وفاة وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

إلى ذلك أعلنت رئيس قسم الصحة العامة والاتصالات والكشف الطبي في وزارة الصحة الروسية لودميلا ليتنيكوفا أن قائمة الأسبوع الماضي للوفيات ضمت 101 حالة سجلت بين الأطباء العاملين في مجال مكافحة الفيروس، مشيرة إلى أن الوزارة تجري حاليا مقارنة مع قوائم صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعتمد على معطيات وسائل الإعلام وقوائم منظمة باميت.

وبلغ عدد حالات الإصابة بكورونا في هنغاريا منذ بدء تفشي الفيروس 4771 والوفيات 499 حالة.

عربيا سجلت وزارة الصحة العراقية 216 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 4848 والوفيات إلى 169 حالة، فيما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 194 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 8697 والوفيات 617 حالة.