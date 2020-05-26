صحيفة الغارديان: أردوغان يدعم مرتزقته للسيطرة على شرق البحر المتوسط

حذرت صحيفة الغارديان البريطانية من أن المرتزقة من الإرهابيين الذين يدعمهم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان جزء من خطة رسمها منذ سنوات للسيطرة على شرق البحر المتوسط.

ولفتت الصحيفة في مقال كتبته بيثان مكيرنان إلى أن ما بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف من المرتزقة متواجدون في ليبيا لتحقيق خطة مافي فاتان التي وضعها النظام التركي الهادفة إلى “بسط السيادة الجيوسياسية شرق البحر الأبيض المتوسط” ومواصلة انتهاكه حقوق قبرص السيادية في التنقيب عن الغاز قرب السواحل الجنوبية للجزيرة.

وفي هذا الإطار قال مصطفى كرهان مدير شركة دراغون إنرجي “إن الدفع من أجل السيطرة على أي نفط وغاز في حوض البحر المتوسط ليس في الحقيقة مشروعاً اقتصادياً على الإطلاق فإمدادات الغاز ليست حاجة ملحة أو ضرورة مالية لتركيا حتى الآن بل إن الأمر يتعلق حقاً بإسقاط القوة السياسية”.

وأوضحت الصحيفة أن النظام التركي معزول بشكل متزايد على المسرح العالمي وخاصة بعد تدخله السافر في سورية وليبيا وإرساله آلاف الإرهابيين المرتزقة إلى هناك.

وكانت قناة سكاي نيوز عربية عرضت في الـ 21 من أيار الجاري فيلماً وثائقياً جديداً بعنوان أردوغان كابوس ليبيا سلط الضوء على دور النظام التركي في تأجيج الوضع في ليبيا ونقل آلاف المرتزقة الإرهابيين من شمال سورية إليها للقتال إلى جانب السراج المدعوم من نظام أردوغان ومدهم بالسلاح والإرهابيين في محاولة منه لوقف تقدم الجيش الليبي الذي يخوض حرباً ضارية ضد التنظيمات الإرهابية وميليشيات السراج وشبكات الإجرام.