27, 05, 2020 - 1:37 صباحًا

طهران تندد بالسياسات الأمريكية القائمة على تأجيج الحروب بالعالم

سياسة-دولي   141

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالسياسات الأمريكية القائمة على تأجيج الحروب في العالم، مؤكدة أن آلة الحرب الأمريكية لم تجلب سوى القتل والدمار والوحشية.

وجاء في تغريدة على حساب الوزارة في موقع تويتر وفقاً لوكالة فارس للأنباء أنه “لمن المؤسف مقتل مئات آلاف الجنود في حروب تأججت بسبب أساليب التفكير وجشع الساسة الأمريكيين الذي لا يقف عند حد”.

وأشارت الوزارة إلى أن الوقت قد حان للصمود في مواجهة العنف وتأجيج أمريكا للحروب مع صون ذكريات ملايين الأرواح التي زهقت جراء حروبها في العالم.

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