غير صالح للاستهلاك البشري.. ضبط محل لبيع الفروج في ضاحية قدسيا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق 25 كغ فروج فاسد لا يصلح للاستهلاك البشري في محل لبيع الفروج في ضاحية قدسيا.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه في إطار متابعة عمل عناصر المديرية الأسواق وشكاوى المواطنين وفيما يخص السلامة الصحية ومكافحة حالات الغش بأشكالها توفرت معلومات عن قيام صاحب محل في ضاحية قدسيا ببيع لحم فروج فاسد وبالتدقيق في الموضوع تبين وجود كمية قدرها 25 كغ من مادة الفروج رائحته كريهة جداً وتظهر عليه علامات الفساد.

وبينت المديرية أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وأحيل موجوداً إلى القضاء المختص وأتلفت الكمية المخالفة أصولاً وأغلق المحل بالشمع الأحمر.