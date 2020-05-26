فلسطين المحتلة: مستوطنون يستولون على عشرات الدونمات شرق رام الله

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم أراضي الفلسطينيين شرق رام الله بالضفة الغربية واستولوا على عشرات الدونمات منها.

وأفاد رئيس بلدية بلدة دير دبوان منصور منصور لوكالة وفا بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة المزيرعة التي تقع بين بلدة دير دبوان وقرية رمون شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي واستولوا على نحو 47 دونماً من أراضيها وشرعوا بتجريفها.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدى على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.