جددت وزارة الداخلية التأكيد على منع التجمعات بكل أشكالها في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الأسواق والحدائق والمنتزهات والساحات.

وأوضحت الوزارة في تعميم لها أنها أصدرت في الآونة الأخيرة مجموعة من التعاميم تضمنت تخفيفا لبعض الإجراءات المفروضة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد عالميا وهذا التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية لا يعني أن وباء كورونا قد انتهى فهو وباء قاتل ولم ينته بعد وقد يتحول إلى كارثة إن لم يتعامل معه بمسؤولية.

ودعت الوزارة الوحدات الشرطية التابعة لها إلى الحد من الازدحام وتحقيق التباعد المكاني في أماكن تقديم الخدمات للمواطنين مع الالتزام بشروط السلامة الصحية داخل هذه الأماكن، إضافة إلى مراقبة مدى التزام أصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية بمواعيد الفتح والإغلاق لمنشآتهم ومدى تطبيق معايير السلامة الصحية فيها، مؤكدة تكثيف وتسيير الدوريات بشكل دائم لمتابعة مدى التزام المواطنين وأصحاب الفعاليات بالضوابط المشار إليها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكان الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا ألغى حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل ورفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي بينها ومدد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف.