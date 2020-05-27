أسعار الذهب تتأثر بفتح اقتصادات العالم!

لامس الذهب أقل مستوى في أسبوعين، متأثراً بإعادة فتح عدة اقتصادات في العالم، وتخفيف إجراءات الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبحسب رويترز، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1705.94 دولارات للأوقية “الأونصة”، عقب تسجيله أقل مستوى منذ الـ 13 من أيار الجاري في وقت سابق من الجلسة عند 1703.40 دولارات.

كما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1695.80 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبط البلاديوم 0.7% إلى 1941.66 دولاراً للأوقية، وفقد البلاتين 0.8% ليصل إلى 823.43 دولاراً للأوقية، في حين فقدت الفضة 0.5% لتصل إلى 17.01 دولاراً.