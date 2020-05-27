إيران: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير قانونية ويجب رفعها

جدد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي دعوة بلاده إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب عن الشعب السوري، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية حتى عودة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضيها.

وخلال اتصال هاتفي اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون شدد أصغر خاجي على أن هذه الإجراءات غير قانونية وغير إنسانية ويجب رفعها.

وأكد الجانبان ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري دون تسييس خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا والمساعدة في عودة المهجرين وكذلك مواصلة العملية السياسية لحل الأزمة في البلاد.