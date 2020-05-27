البرازيل.. وفيا كورونا ترتفع إلى أكثر من 24 ألف حالة

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن عدد حالات الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا بلغ 24,512 مع تسجيل 1039 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ونقلت رويترز عن الوزارة أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 391,222 بعد رصد 16,324 حالة جديدة.

في المقابل، سجلت المكسيك 501 حالة وفاة بفيروس كورونا، أمس، في أعلى حصيلة يومية حتى الآن، وسجلت القفزة في أعداد الإصابات الجديدة رقماً قياسياً كذلك.

وأفادت سلطات الصحة بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة الآن بلغ 74560 حالة بينما وصلت الوفيات إلى 8134.