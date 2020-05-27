السبت المقبل.. رحلة إضافية للخطوط الجوية السورية «دمشق القامشلي دمشق»

تنطلق الساعة التاسعة صباحا من دمشق وتصل عند العاشرة، بينما تقلع الحادية عشرة قبل الظهر من القامشلي وتصل إلى دمشق عند الثانية عشرة ظهراً، الرحلة الإضافية التي أعلنت عن تسييرها وزارة النقل على متن الخطوط الجوية السورية “دمشق القامشلي دمشق” يوم السبت المقبل.

وأوضحت الوزارة أن هذا الخطوة تأتي لتأمين عودة الطلبة الجامعيين وخدمة للأهالي بعد فترة عطلة العيد واستئناف النقل الجماعي ودوام العاملين.

وأعلنت وزارة النقل في وقت سابق عن إعادة تشغيل رحلات الطيران الداخلي بين دمشق والقامشلي ذهاباً وإياباً اعتباراً من الـ 19 من أيار الجاري وحتى الـ 30 منه.