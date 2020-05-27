بعد عطلة العيد.. تسليم بدل التعطل لمستحقي الدفعة الأولى

أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا أن تسليم بدل التعطل للدفعة الأولى من المستحقين للمهن المحددة المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا سيتم خلال الأسبوع الأول بعد عطلة عيد الفطر، وذلك ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة.

ولفت الكوا إلى أن عدد مستحقي الدفعة الأولى تجاوز الـ 19 ألفا ومن المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من مئة ألف عامل، موضحاً انه سيتم صرف بدل التعطل البالغ 100 ألف ليرة عبر مديريات المالية بالمحافظات وللمستفيد حصرا وبعد توقيعه التعهد اللازم.

وحول آلية معالجة أي خطأ محتمل يرد في أسماء مستحقي البدل أشار الكوا إلى أن الوزارة أعدت تعهدا خاصا باستلام بدل التعطل يضمن بأن المستحق هو فعلا ممن تنطبق عليه شروط الاستفادة، وفي حال ثبوت خلاف ذلك سيتم استرداد أي مبالغ ومعالجة أي مخالفة وفق القانون، مبينا أنه تم تحديد المهن المستهدفة بالتنسيق مع الاتحادات والوزارات المعنية وتشمل العاملين لدى القطاع السياحي وعمال النقل “سائقي السرفيس” وعمال البناء والحمل والعتالة وعددا من المهن اليدوية والتراثية وهي المهن الأكثر تضررا جراء التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في الخامس من شهر نيسان الماضي “الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة” بهدف حشد كل جهود الجهات الرسمية المعنية والمجتمع الأهلي والمحلي لدعم الفئات والشرائح الأكثر احتياجاً بعد سبر كل البيانات اللازمة بالتنسيق مع اتحادات الغرف المعنية واتحاد نقابات العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.