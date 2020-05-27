تراجع في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط نتيجة مخاوف بشأن وتيرة تعافي الطلب على الوقود، مع تخفيف إجراءات العزل التي فرضت لوقف تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة رويترز، نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتاً بما يعادل 1.4% إلى 35.67 دولاراً للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتاً بما يوازي 1.5% إلى 33.83 دولاراً للبرميل.

في السياق، توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع استثمارات الطاقة العالمية بنحو 20% أو ما يعادل 400 مليار دولار في العام الحالي، وذلك بأكبر انخفاض مسجل بفعل تفشي فيروس كورونا.

حيث بينت الوكالة أن استثمارات الطاقة العالمية في مطلع العام الحالي كانت تتجه صوب الزيادة 2%، وهو أعلى معدل نمو في ستة أعوام، موضحة أن الاستثمارات الكلية في هذا القطاع بلغت نحو 1.8 تريليون دولار في عام 2019.

وذكرت أن إيرادات الحكومات والقطاع الخاص بصدد الانخفاض أيضاً هذا العام بأكثر من تريليون دولار بفعل تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض الأسعار.