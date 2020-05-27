تربية حماة تتحضّر لاستقبال الطلاب الوافدين لتقديم امتحاناتهم

تأمين المستلزمات الكفيلة لتقديم التلاميذ والطلاب امتحانات آمنة وهادئة، واستعراض أعداد التلاميذ والطلاب، وأماكن الاستضافة، ومناقشة خطة الطوارئ المشتركة بين وزارتي التربية والصحة لضمان سلامة الأبناء، كان محور اجتماع عقد في مبنى مديرية تربية حماة.

وتناول اللقاء الحديث عن تشكيل لجان لاستقبال الطلاب الوافدين، وتنظيم الدخول والخروج من المركز الامتحاني وذلك بإشراف اللجنة، ورئيس المركز، والـتأكيد على المراقبة الصحية للمتقدمين، لاسيما الحالات المشتبه بها.

مدير التربية في حماة يحيى منجد أوضح أن المديرية خصصت 19 مركز إيواء لاستقبال الطلاب الوافدين، يستوعب حوالي 200 طالب في كل مركز، ويجري العمل على متابعة تأمين مستلزمات هذه المراكز.

بدوره مدير الصحة في حماة الدكتور جهاد عابورة أكد أن مديرية الصحة شريك مع مديرية التربية في تقديم كل ما من شأنه تأمين سير الامتحانات على النحو الأكمل، لافتاً إلى ضرورة استخدام وسائل الوقاية والمعقمات، موضحاً انه سيتم تدريب المعنيين على كيفية التعامل واستخدام مواد التعقيم والتنظيف بالشكل الصحيح.

من جانبه نائب محافظ حماة الدكتور عامر سلطان تطرق إلى عملية مراقبة سلامة الغذاء الذي سيقدم الى التلاميذ والطلاب منذ نقطة البداية وصولاً الى مركز الاستضافة، مؤكداً الحرص على مراقبة خزانات المياه بشكل يومي، واستعداد المحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة كافة.

الى ذلك بين مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن المراكز من المفترض أن تستقبل الطلاب بدءاً من تاريخ 4/6/2020 لاتخاذ الإجراءات الصحية المطلوبة، وقال: إن الوزارة على أتم الجهوزية لتنفيذ الامتحانات، حيث تم وضع خطة لتوزيع البطاقات الامتحانية ضمن جدول مواعيد محددة؛ تفادياً لعدم حصول ازدحام بين الطلاب، لافتاً إلى أن مرسوم تعويضات الأعمال الامتحانية، سيسهم في تحسين الوضع المعيشي للمعلمين.

مدير التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة غسان شغري أكد أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً عملياً لتوجيهات وزير التربية؛ بهدف دعم تنفيذ الامتحانات على النحو الأكمل، وتحديد الاحتياجات الأساسية اللازمة لتنفيذ برنامج استضافة الطلاب الوافدين؛ حيث سيكون هناك اجتماع مشترك مع المنظمات الدولية المتعاونة، لدعم جهود الوزارة في تأمين مستلزمات العملية الامتحانية.

ونوه مدير تربية إدلب المهندس عبد الحميد معمار أن المديرية التربية وضعت خطة لاستقبال الوافدين من المناطق خارج السيطرة، لافتاً إلى وجود برنامج لتعويض الفاقد التعليمي، ودروس تقوية خلال فترة تقديم الامتحانات.