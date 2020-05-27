28, 05, 2020 - 1:54 صباحًا

توقعات بانكماش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 12 بالمئة بسبب كورونا

اقتصاد-الاقتصاد الدولي   101

رجحت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي انكماش اقتصاد منطقة اليورو ما بين ثمانية و12 بالمئة هذا العام في ظل الصعوبات التي يواجهها لتجاوز أثر جائحة فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن لاغارد قولها خلال حوار: إن “التصور المعتدل لتأثيرات الجائحة على اقتصاد منطقة اليورو عفا عليه الزمن بالفعل وإن النتيجة الفعلية ستكون بين التصورين المتوسط والحاد”.

وكان البنك المركزي الأوروبي توقع في وقت سابق أن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة تتراوح بين خمسة و12 بالمئة.

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