خطة لإنعاش اقتصاد الاتحاد الأوروبي المتضرر من وباء كورونا

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة مساعدة استثنائية بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تفشي كورونا.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية تستند خطة المساعدات إلى مشروع منقح لموازنة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي سيدعم بقروض واسعة تصدرها المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي ذات حجم غير مسبوق.

ويوزع هذا المبلغ بين إعانات بقيمة 500 مليار يورو وهو المبلغ الذي اقترح في المشروع الفرنسي الألماني للإنعاش أما بقية المبلغ فسيوزع على شكل قروض للدول الأعضاء وفق مصادر أوروبية متطابقة.

وإذا تمت الموافقة على الخطة سيشكل المقترح الخطة الأكبر للإنعاش بتاريخ الاتحاد وسيكون الحصول على إجماع الدول الأوروبية بشأن خطة الإنعاش المذكورة في الموازنة الأوروبية مهمة صعبة إذ إن الموازنة نفسها لم تكن موضع توافق بين دول الاتحاد الـ 27 حتى قبل مرحلة الوباء فقد أخفقت في شباط الماضي بإقرار الموازنة التي تبلغ قيمتها ألف مليار يورو وتمتد بين عامي 2021 و2027.