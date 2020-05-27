زراعة السويداء تقدّر إنتاجها من البازلاء بـ 1300 طن

مع الإقبال الواسع الذي لاقته زراعتها، قدرت مديرية الزراعة في السويداء بشكل أولي إنتاج 1376 طناً من البازلاء للموسم الحالي ضمن المساحات المزروعة البالغة 860 دونماً.

وذكر مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد أن واقع محصول البازلاء للموسم الحالي جيد، مبينا أن زراعته مروية تتركز بالمنطقة الغربية للمحافظة.

ولفت المهندس حامد إلى أن المديرية تشجع على زراعة البازلاء نظراً لجدواها الاقتصادية للمزارعين، إضافة لما تحمله من قيم غذائية ووجود طلب عليها للمؤونة لدى الأسر.