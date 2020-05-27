28, 05, 2020 - 1:54 صباحًا

عون: سنواصل مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب

سياسة-عربي   257

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون عزم الجيش على مواصلة مهمته الأساسية المتمثلة بمواجهة عدوي البلاد الإسرائيلي والإرهابي وصد محاولاتهما النيل من الوحدة الوطنية اللبنانية.

ودعا عون في كلمة خلال تفقده مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش العسكريين إلى أعلى درجات الجهوزية والشجاعة والانضباط لمواجهة ذلك، مشدداً على أن أوضاع البلاد لن تثني الجيش عن مهامه الأساسية بمواجهة العدو الإسرائيلي والإرهابيين على حد سواء.

وتطرق قائد الجيش اللبناني إلى جهود العسكريين لحفظ استقرار البلاد عند خط الحدود مع فلسطين المحتلة تطبيقا للقرار الدولي 1701 ومندرجاته.

ويواصل العدو الإسرائيلي خرق الأجواء والمياه الإقليمية وسيادة الأراضي اللبنانية ضاربا عرض الحائط بالقرار الدولي المذكور والقانون الدولي.

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