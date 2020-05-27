27, 05, 2020 - 2:13 مساءً
في ذكرى تحرير لبنان.. خروقات برية وجوية للعدو

في ذكرى تحرير لبنان.. خروقات برية وجوية للعدو

سياسة-عربي   128

 

أفادت وسائل إعلام لبنانية بوجود خروقات من قبل كيان العدو للحدود اللبنانية برا وجوا، في الوقت الذي يحتفل فيه لبنان بذكرى تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال عام 2000.

مصادر إعلامية ذكرت جنود الاحتلال تجاوزوا السياج التقني مقابل بلدة عيترون اللبنانية.

كما حلقت طائرات حربية على علو متوسط فوق منطقة ​البقاع الغربي​ وبيروت.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام حلقت طائرات العدو فوق أجواء مدينة جزين والبقاع الغربي وإقليم التفاح وصولاً إلى مناطق البقاع الشرقي قبل أن تغادر باتجاه الأراضي المحتلة.

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