الخارجية: تجديد الاتحاد الأوروبي الإجراءات القسرية المفروضة على سورية يؤكد فقدانه استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية

أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية والذي جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص يؤكد فقدان هذا الاتحاد استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية.

وأوضح المصدر أن القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سورية ودعمه اللا محدود للمجموعات الإرهابية وهو بذلك يتحمل مسؤولية أساسية في سفك دم السوريين ومعاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر على حياتهم ولقمة عيشهم.

وقال المصدر إن قرار الاتحاد الأوروبي يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤولي الاتحاد حول تخفيف العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية.

يتبع..