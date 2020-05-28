29, 05, 2020 - 12:09 صباحًا

رودريغيز: كوبا تُدين التدخل الأمريكي في شؤون الصين الداخلية

سياسة-دولي   204

قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة على تويتر اليوم إن كوبا تدين التدخل في الشؤون الداخلية للصين وتؤيد حقها في ضمان رفاهية جميع مواطنيها.

ونوه رودريغيز بقرارات الصين الهادفة لتعزيز التنمية والتعافي من مرض كورونا التاجي بالإضافة إلى تقوية المؤسسات والشرعية والأمن القومي على كامل أراضيها.

وكانت وزارة الخارجية الصينية حذرت الاثنين الماضي من محاولات واشنطن الإضرار بالأمن القومي الصيني ومن إثارة بعض سياسييها ضجة حول دورة المؤتمر الوطني الشعبي حول هونغ كونغ، مؤكدة موقف الصين الثابت بشأن عدم السماح لأي دولة بالتعدي على مصالحها الوطنية وتعريض الاستقرار فيها للخطر.

وجاء الموقف الصيني رداً على إعلان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي روبرت اوبراين أن التشريع الجديد للأمن في هونغ كونغ يمكن أن يؤدي إلى فرض إجراءات أمريكية ضد بكين.

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