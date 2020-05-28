ضبط حوالي 5 أطنان قمح في صويمعة سلحب مشتبه بمحاولة تسريبها

تمكن فرع مؤسسة السورية للحبوب في حماة من ضبط كمية ٤ أطنان و ٧٠٠ كغ من الاقماح النظيفة داخل احد خلايا الشحن في صويمعة سلحب لا يوجد لها اية قيود او كروت خاصة وفق النظام المعتمد في شحن وتخزين الحبوب وهو ما يشتبه بمحاولة تسريبها .

مدير فرع مؤسسة السورية للحبوب في حماة المهندس حسام سلطان أكد في تصريح لــ”البعث ميديا”: إنه فور اعلامنا بالموضوع قمنا على الفور بتشكيل لجنة من دائرة التسويق والرقابة الداخلية في فرع حماة والتي قامت بالكشف على خلايا شحن الصويمعة في سلحب والتي تبين انها تحوي الاقماح من موسم العام الماضي والتي لايوجد لها اية بيانات فوفق بيانات المستودع التابع للصويمعة التي قمننا بجردها يؤكد فيه شحن كامل مخزون الصويمعة منذ عدة اشهر.

واشار الى ان عدم وجود بيانات لهذه الكمية يؤشر الى احتمال محاولة تسريبها خاصة مع عدم ابلاغنا عنها من قبل ادارة صومعة سلحب.ونحن قمنا بضبطها بشكل مفاجئ لافتا الى انه تم تحويل القضية بكاملها الى الرقابة الداخلية في المؤسسة للتحقيق في ملابساتها.

البعث ميديا || حماة- منير الأحمد