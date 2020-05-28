وزارة الداخلية: القبض على عشرة من مروجي المخدرات

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على عشرة أشخاص من متعاطي ومروجي المخدرات وضبط بحوزتهم ثمانية كغ من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت وزارة الداخلية في لها أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق حول وجود عدة أشخاص يقومون بترويج مادة الحشيش المخدر ضمن مدينة دمشق وريفها ومن خلال المتابعة المستمرة تمكن الفرع من القبض على أربعة أشخاص وهم يقومون بتعاطي الحشيش المخدر في التل بريف دمشق وعثر بحوزتهم على كمية خمسة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر مقسمة وموزعة ضمن أكياس ومجهزة للترويج/ إضافة إلى القبض على ستة أشخاص بدمشق وضبط كمية ثلاثة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر بحوزتهم.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وترويجها ومازالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.