الرئيس الأسد المرسوم رقم 125 للعام 2020

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 125 للعام 2020 القاضي بتعديل المواد 103 و116 و 145 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 للعام 2006 وتعديلاتها.. والمواد الخاصة بالرسوم المحددة في المادتين 194 و196 من اللائحة نفسها..

المرسوم الجديد بالتعديلات التي تضمنها يوجد آلية واضحة ودائمة تعالج مشكلة الاستنفاد لطلاب مرحلة الدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا، ودراسات التأهيل والتخصص، بشكل علمي وموضوعي، بالإضافة لإعادة تحديد شرائح المستنفيدين من المقاعد المخصصة لذوي الشهداء والجرحى في الجامعات..مع بعض التسهيلات للطلاب الملتحقين بخدمة العلم..