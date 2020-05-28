29, 05, 2020 - 12:10 صباحًا

الداخلية: قرار إيقاف دخول الرعايا العرب والأجانب إلى البلاد مازال سارياً

محليات   155

نفت وزارة الداخلية ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول السماح للمواطنين اللبنانيين والذين يحملون الإقامات بكل أشكالها بالدخول والخروج إلى سورية اعتباراً من صباح الغد 29-5-2020.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذا الخبر كاذب وعار عن الصحة وأن القرار المتعلق بإيقاف دخول الرعايا العرب والأجانب إلى البلاد ما زال سارياً.

وكانت وزارة الداخلية منعت في آذار الماضي دخول العرب والأجانب القادمين من عدة دول وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ونظراً للمخاطر الصحية الجسيمة التي يحملها الفيروس وتطور انتشاره على المستوى العالمي.

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