اعتبارا من الغد.. المدينة الجامعية بدمشق جاهزة لاستقبال الطلاب

أكد مدير مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية بدمشق أحمد واصل أنه سيتم افتتاح الوحدات السكنية في تجمعات المزة وبرزة والهمك لاستقبال الطلاب اعتباراً من يوم غد السبت.

وقال واصل: تم إجراء عمليات تنظيف وتعقيم كامل للوحدات السكنية ضمن المدينة والبالغ عددها 24 وحدة منها الوحدات التي خصصت كمراكز للحجر الصحي، مبيناً أن عمليات التعقيم التي أجريت بالتعاون والتنسيق مع محافظة دمشق ومديرية الصحة شملت الغرف والممرات والمطابخ ودورات المياه ومطالع الأدراج والمكتبة وذلك باستخدام مواد تعقيم خاصة.

وأوضح واصل أن الوحدة عشرين في تجمع المزة التي تم تخصيصها للحجر الصحي في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا أصبحت خالية تماماً من المحجورين بعد صدور نتائج فحوصاتهم الطبية وتم إجراء عمليات التنظيف والتعقيم الخاصة بها وسيتم تكرار التعقيم يوم غد السبت لتكون جاهزة لاستقبال الطالبات اللواتي كن يقمن بها وعددهن نحو 400 طالبة.

وأشار واصل إلى أن الكوادر الإدارية موجودة في المدينة غداً لحل جميع الإشكاليات والشكاوى المقدمة من الطلاب، مؤكداً ضرورة أن يتحلى الطلاب بالوعي الكافي وأن يكونوا على قدر المسؤولية حيال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا سواء من حيث المحافظة على النظافة العامة ورمي القمامة في مكانها المخصص أو من حيث ارتداء الكمامات والحرص على مسألة التباعد المكاني وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحة مجتمعهم.

وتتجاوز أعداد الطلاب المسجلين في المدينة الجامعية بدمشق الـ 19 ألف طالب وطالبة من المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.