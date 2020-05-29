اقتتال بين مرتزقة أردوغان يؤدي لاستشهاد 5 مدنيين في عفرين

اندلعت اشتباكات عنيفة بين إرهابيي مايسمى :فرقة الحمزة” ومجموعات إرهابية أخرى وجميعها تابعة لنظام أردوغان الإخواني، الأمر الذي أدى الى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة في مدينة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي، إضافة الى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين جراء تواصل الاقتتال فيما بين مرتزقة النظام التركي في مدينة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي.

ولفتت مصادر أهلية إلى أنه تخللت الاشتباكات بين المجموعات الإرهابية عمليات اقتحام مقرات فيما بينها وحرقها وإطلاق رصاص من الرشاشات الخفيفة ومضادات الطيران الثقيلة ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف المجموعات المتقاتلة.

ومنذ احتلالها من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية في آذار عام 2018 تشهد مدينة عفرين حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين لتقاسم المسروقات ومنازل المدنيين الذين تم تهجيرهم بالآلاف من المدينة.