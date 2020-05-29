الين يرتفع والدولار يتراجع

ارتفع الين الياباني مقابل عملات رئيسية اليوم في وقت ساد فيه الحذر قبيل مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت رويترز أن الين ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة إلى 107.09 مقابل الدولار، كما ارتفع مقابل اليورو والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بدعم من التدفقات الساعية إلى الملاذ الآمن.

فيما تراجع الدولار مقابل اليورو والجنيه الاسترليني.

فأمام اليورو تراجع الدولار مقترباً من أدنى مستوياته منذ الـ 30 من آذار، بينما تلقى اليورو الدعم من بيانات أظهرت انخفاضاً يقل عن المتوقع في مبيعات التجزئة الألمانية.

وسجل الدولار 1.1102 لليورو الواحد و0.9627 فرنك سويسري ويتجه صوب التراجع 0.9 بالمئة على أساس أسبوعي.

وبلغ الدولار الأسترالي 0.6656 دولار أمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من شهرين بينما جرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.6214 دولار أمريكي قرب أقوى مستوياته منذ آذار.

وفي تعاملات السوق الداخلية استقر اليوان عند 7.1463 مقابل الدولار وفي تعاملات السوق الخارجية جرى تداول اليوان عند 7.1641 بالقرب من المستوى القياسي المنخفض 7.1966 الذي بلغه أمس.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.2350 دولار.