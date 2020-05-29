«رينو» تعلن عن نيتها إلغاء خمسة عشر ألف وظيفة

ضمن خطتها لخفض التكاليف بقيمة ملياري يورو على مدى ثلاث سنوات، أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات أنها تنوي إلغاء نحو 15 ألف وظيفة حول العالم من بينها 4600 في فرنسا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة قولها إن الشركة شرحت للنقابات الخطة التي من المقرر إعلانها، مضيفة أن الشركة تأمل إلغاء الوظائف من دون حاجة للتسريح بل من خلال المغادرة الطوعية وإجراءات التشكيلات الداخلية وإعادة تدريب الموظفين.

ومع تطبيق الخطة ستنخفض الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة عالميا من أربعة ملايين مركبة حاليا الى نحو 3.3 ملايين.

وتواجه صناعة السيارات أزمة وجودية جراء جائحة كوفيد19 التي تسببت في انخفاض المبيعات حيث أجبرت الحكومات المواطنين على البقاء في منازلهم لإبطاء انتشار الفيروس.

وتجري رينو محادثات مع الحكومة الفرنسية للحصول على قرض مدعوم بقيمة خمسة مليارات يورو لكن الحكومة جعلت هذا مشروطا بضمانات للعمال والإبقاء على الإنتاج في البلاد.