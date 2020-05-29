عن عمر يناهز الـ 112 عاما.. وفاة أكبر معمر في بريطانيا

توفي أكبر معمر في العالم أو “عميد البشرية” وفق تصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية وهو بريطاني عن عمر ناهز الـ 112 عاماً.

ونقلت وكالة برس أسوسييشن البريطانية عن عائلة بوب ويتون قولها في بيان إن “ويتون وهو مدرس سابق ومهندس من مقاطعة هامبشير في وسط بريطانيا توفي أثناء نومه في منزله أمس”.

وكان ويتون حاز لقب أكبر رجل في العالم في شباط الماضي بعد تأكد موسوعة غينيس من وثائق ولادته وبعد وفاة حامل اللقب السابق الياباني شيتيتسو واتانابي في وقت سابق من هذا العام.

يشار إلى أن ويتون من مواليد الـ 29 من آذار عام 1908 في يوركشير الواقعة شمال بريطانيا ولديه ثلاثة أولاد وعشرة أحفاد و25 من أبناء الأحفاد.