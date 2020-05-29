مقابل ثمن ضئيل.. قرية عمرها 300 عام للبيع

مع ركود سوق العقارات العالمي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد عرضت قرية في السويد للبيع مقابل 70 مليون كرونة سويدية أي ما يعادل 7.3 ملايين دولار فقط.

وذكرت شبكة سي إن بي سي أن القرية هي “ساترا برون” وتقع في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم ويعود تاريخها إلى العام 1700 عندما اكتشف الطبيب صمويل سكراج مصدرا للمياه بها واشترى الأرض المحيطة ثم قام ببناء منزل ومستشفى وكنيسة.

وازدادت في ذلك الوقت شعبية الينابيع الطبيعية حيث كان يعتقد أن الشرب والاستحمام في مياه عالية الجودة له تأثير على إعادة التوازن والشفاء وتحسن صحة الفرد ورفاهيته.

وتمتد القرية عبر ما يقرب من 60 فدانا ويتبعها 84 فدانا أخرى من الأراضي غير المطورة المدرجة في عرض البيع كما تعد واحدة من سبعة ينابيع تحصل على أعلى تصنيف لنقاء المياه في البلاد.