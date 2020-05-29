«نيسان للسيارات» تسجّل أكبر خسارة لها منذ 20 عاماً

أعلنت شركة “نيسان موتور” لصناعة السيارات اليوم تسجيلها خسارة صافية قدرها 671 مليار ين ياباني أي ما يعادل 6.2 مليارات دولار في السنة المالية الأخيرة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الشركة اليابانية التي تتخذ من مدينة يوكوهاما مقرا لها قولها في بيان إن هذه النتائج المالية تشكل أول خسارة منذ عقد وأكبر خسارة منذ 20 عاما.

وكشفت الشركة عن خطة لإعادة الهيكلة من خلال التخلص من نحو 300 مليار ين من التكاليف الثابتة السنوية وتقليل عدد طرازات السيارات وخفض الإنتاج بنسبة 20 بالمئة إلى نحو 5.4 ملايين سيارة سنويا وإغلاق مصنع نيسان في مدينة برشلونة الإسبانية بالإضافة إلى مصنع في إندونيسيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الصناعة من اضطرابات داخلية بسبب جهود التحول نحو السيارات الكهربائية وذاتية القيادة علاوة على ضغوط ضعف الطلب الناجمة عن جائحة كورونا.