تدريب الناجحين في مسابقة الوكلاء وتدريب أطباء استعدادا للامتحانات

في إطار التحضير للعام الدراسي الجديد، واستعداداً لتدريب المعلمين الوكلاء الناجحين في مسابقة وزارة التربية والبالغ عددهم /15308/ معلمين، بدءاً من صيف عام 2020 م ولمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى وفق برنامج علمي تربوي مدروس، ليتقدم من يجتازها إلى الدورة الثانية ولمدة ثلاثة أشهر في صيف عام 2021 م

مدير الإعداد والتدريب التربوي في وزارة التربية جميل الطويل أوضح أن الوزارة تنفذ دورات تدريبية من خلال تدريب فريق محلي يضم /526/ مدرباً محلياً من المحافظات كافة، بهدف تدريب المعلمين الوكلاء في محافظاتهم، على أن يبدأ يوم الأحد 31 / أيار /2020م وينتهي يوم الجمعة 12/حزيران /2020.، وتضم محافظة دمشق تجمع محافظات (دمشق- ريف دمشق- القنيطرة- درعا- السويداء )، ومحافظة حماة تضم تجمع محافظات ( حماة- إدلب- الرقة )، في حين تضم محافظة طرطوس : تجمع محافظتي ( طرطوس- اللاذقية )، ويتم تدريب باقي المحافظات محلياً

وأضاف الطويل: يتابع الفريق المحلي تدريب المعلمين الوكلاء في مديرياتهم خلال العطلة الصيفية اعتباراً من يوم الأحد 14/حزيران/2020 ولغاية يوم السبت 12/أيلول /2020.

ومن جانب آخر وبناءً على خطة الطوارئ الصحية المشتركة التي تم اعتمادها من قبل وزارتي التربية والصحة، حرصاً على صحة وسلامة التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفروعهما المختلفة خلال الفترة من ٢١/حزيران ولغاية ١٤/تموز/٢٠٢٠

وبهدف تنفيذ خطة الطوارئ بالشكل الأمثل، تقيم وزارة التربية ورشة عمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف خلال الفترة من ٣١ / أيار_ ١/ حزيران لتدريب فريق مؤلف من/٥٠/ طبيباً من أطباء الصحة المدرسية من المحافظات كافة على خطة الطوارئ الصحية المشتركة، لاسيما آليات تعقيم المراكز الامتحانية بمادة الكلور، وتزويدهم بالخطة التدريبية التي سيتم من خلالها تدريب رؤساء المراكز الامتحانية حول مرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ووسائل الوقاية من العدوى به، والإجراءات الصحية الواجب اتخاذها في المراكز الامتحانية في أثناء الامتحان وفق الخطة الموضوعة، بالإضافة إلى آليات التعامل مع الحالات الإسعافية للطلاب والتلاميذ، و استدعاء الفرق الطبية العاملة في مراكز الطوارئ.

يذكر أن هذه الورشة تنفذ في إطار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) خلال فترة الامتحانات العامة.

“خاص”