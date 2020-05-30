موسوي: الإدارة الأمريكية تسعى دوماً للهروب من الفظائع التي تسببها

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي بقطع الولايات المتحدة علاقاتها مع منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى دائماً للهروب من أجل إخفاء الفظائع التي تسببها بعد فشلها في أداء واجباتها تجاه شعبها.

وقال موسوي في تغريدة على موقع تويتر اليوم: “في فصل جديد من سلسلة الانسحابات وفي خضم وباء عالمي قطعت الولايات المتحدة علاقتها بمنظمة الصحة العالمية” مضيفا: “لقد سعى هذا النظام اللامسؤول بعد فشله في أداء واجباته تجاه شعبه إلى الفرار من أجل إخفاء الفضيحة التي تسبب بها.. إن لعبة إلقاء اللوم لم ولن تخدع العالم”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس وقف كل علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا.

يشار إلى أن ترامب اتخذ قرارات بالجملة حول انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقيات دولية عدة من بينها اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو” كما أخرج بلاده من “اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ” إضافة إلى انسحابه من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى مع روسيا والاتفاق النووي الإيراني في نهج مدروس كرسه للاستهزاء بالقوانين الدولية والاستخفاف بها أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي.