وزارة الخارجية الفلسطينية: جرائم قوات الاحتلال هي إرهاب منظّم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات القتل الممنهج التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والتي أدت اليوم إلى استشهاد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال هي إرهاب منظم تمارسه ومستوطنوها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، مشيرة إلى أن عدم محاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يشجعهم على التمادي في هذه الجرائم.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مطالبة محكمة الجنائية الدولية بأن تظهر مصداقيتها ومهنيتها وتفتح تحقيق فوري ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.