افتتاح ورشة العمل لتدريب أطباء الصحة المدرسية

أطلقت وزارة التربية ورشة عمل لتدريب أطباء الصحة المدرسية على خطة الطوارئ الصحية المشتركة أثناء فترة الامتحانات العامة، والتي تم اعتمادها بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفروعهما المختلفة خلال الفترة من ٢١/حزيران ولغاية ١٤/تموز/٢٠٢٠.

تضمنت الورشة التي تستمر ليومين تدريب 50 طبيبا من أطباء الصحة المدرسية في المحافظات كافة على خطة الطوارئ الصحية، لاسيما آليات تعقيم المراكز الامتحانية بمادة الكلور، وتزويدهم بالخطة التدريبية التي سيتم من خلالها تدريب رؤساء المراكز الامتحانية حول مرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ووسائل الوقاية من العدوى به، والإجراءات الصحية الواجب اتخاذها في المراكز الامتحانية في أثناء الامتحان وفق الخطة الموضوعة، بالإضافة إلى آليات التعامل مع الحالات الإسعافية للطلاب والتلاميذ، و استدعاء الفرق الطبية العاملة في مراكز الطوارئ.

الاهتمام بالطلاب الوافدين من المناطق الساخنة والمجاورة

وخلال افتتاحه ورشة العمل أكد معاون وزير التربية الدكتور دارم طباع أهمية دور الأطر الصحية المتواجدة في دوائر الصحة المدرسية؛ بهدف حماية صحة أبنائنا التلاميذ والطلاب، وتأمين بيئة سليمة لهم في أثناء تأدية امتحاناتهم العامة ومتابعة حالاتهم الصحية البدنية والنفسية، لضمان أدائهم بشكل سليم وآمن، لافتاً إلى وجوب الاهتمام بأبنائنا الوافدين من المناطق الساخنة والمجاورة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بالتنسيق التام مع وزارة الصحة، فضلاً عن تقديم التسهيلات اللازمة لضمان تأدية امتحاناتهم بصحة وسلامة.

آلية تطبيق خطة الطوارئ الصحية خلال الامتحانات

مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أكد أهمية هذه الدورة؛ بهدف الاطلاع على الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الامتحانات العامة بما يضمن الحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والتلاميذ بشكل عام في أثناء تأدية الامتحانات، من حيث كيفية تعقيم المراكز الامتحانية قبل بداية الامتحان، وتعقيمها بعد نهاية كل مادة امتحانية وتشكيل لجنة تنظيمي، مهمتها تعقيم هذه المراكز، وكيفية دخول الطالب وخروجه منعاً لأي تجمع، والحفاظ على التباعد المكاني بينهم، فضلاً عن تعقيم اليدين والأدوات التي يستخدمونها قبل دخولهم القاعة الامتحانية، والتعاون مع الجهات المعنية جميعها للتخفيف من الازدحام أمام المراكز الامتحانية.

وأضاف فاتي: سيتم في هذه الدورة وضع أسس لورشة عمل ليوم واحد لرؤساء المراكز الامتحانية في كل محافظة؛ بهدف تعريفهم بهذا المرض، وكيفية التعامل والوقاية منه قدر الإمكان، وتوعيتهم حول استخدام المعقمات بحيث يكون استخدامها يعطي النتيجة المثلى.

وجوب الالتزام بخطة الطوارئ الصحية المشتركة

الى ذلك أكدت مديرة الصحة المدرسية بالوزارة الدكتورة هتون الطواشي ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة الطوارئ الصحية التي اعتمدتها وزارتا التربية والصحة في المحافظات كافة، بالإضافة إلى ضرورة تدريب رؤساء المراكز الامتحانية على تطبيق هذه الخطة في مراكزهم لضمان صحة الأبناء وسلامتهم.

يذكر أن هذه الورشة تنفذ في إطار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) خلال فترة الامتحانات العامة.

“خاص”